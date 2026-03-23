Taekwondo: al Palagallo l’Academy Sport Center di Reggio Calabria fa il pieno di medaglie

Domenica 22 marzo, straordinario risultato per l’Academy Sport Center di Reggio Calabria, che si è distinta al Campionato Regionale di Forme Calabria tenutasi al Palagallo di Catanzaro, portando a casa un bottino di sette medaglie con otto atleti partecipanti. Una prestazione che conferma la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico del Maestro Barillà, e la grande dedizione degli da atleti, capaci di salire più volte sul podio in una competizione di alto livello.

Ben quattro medaglie d’oro hanno illuminato la giornata dell’Academy. La prima è arrivata grazie all’esperienza e alla grinta di Morabito Danila, dominatrice nella categoria Master. Gli altri ori sono invece frutto di giovani promesse nella specialità delle forme: Lin Shimiao, campionessa nella categoria Children, Fortugno Sofia, oro nella categoria ParaTaekwondo Kids, e Romeo Sofia, che ha avuto la meglio nella categoria Junior con una prova precisa e decisa.

A completare il ricco medagliere, l’argento conquistato da Cipolla Angela nella categoria Senior, portando in alto ancora una volta i colori dell’Academy. Due medaglie di bronzo sono poi arrivate con Lin Lulu e Neri Zerbi Nicola, entrambi nella categoria Kids, protagonisti di ottime prestazioni e grande concentrazione.

Merita una menzione anche Toma Raul, che pur non riuscendo a salire sul podio ha mostrato determinazione e un miglioramento costante, dimostrando il forte spirito di squadra che contraddistingue l’Academy Sport Center.

Il sodalizio reggino si conferma così una delle realtà più vivaci e promettenti del panorama regionale, capace di far crescere giovani talenti e trasmettere i valori sportivi e formativi che caratterizzano il Taekwondo: disciplina, rispetto e passione.

Sarebbe interessante vedere come questi giovani atleti si preparano per le prossime competizioni: spesso dietro una giornata di medaglie ci sono mesi di lavoro, sacrificio e un gruppo che cresce insieme dentro e fuori dal tatami.