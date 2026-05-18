Taekwondo: le piccole pesti dell’Academy Sport Center al Campionato Regionale Calabria

Nella splendida cornice del Pala Gallo di Catanzaro Domenica 17 Maggio 2026, le “piccole pesti” dell’Academy Sport Center hanno letteralmente dominato il tatami in occasione del Campionato Regionale Calabria di Combattimento (categorie Beginners, Children e KIDS). Il bilancio finale è da incorniciare: 4 ori e 1 argento che confermano la crescita e il talento del nostro gruppo.

La giornata si è aperta con la straordinaria prestazione di Lin Shimiao (Children -24kg, Gruppo A). Al suo esordio assoluto nel combattimento, Shimiao ha stupito tutti per concentrazione e presenza scenica. Dopo aver superato semifinale e finale, ha conquistato il suo secondo oro personale (il primo era arrivato nelle Forme), dimostrando una versatilità fuori dal comune.

Il successo è continuato con i più grandi della categoria KIDS. Un sempre sorprendente Neri Zerbi Nicola (KIDS Gruppo A, -44kg) ha regalato spettacolo: dopo una semifinale vinta di misura, ha gestito magistralmente la finale, portando a casa il secondo oro della giornata.

Ottima prova anche per Laganà Emanuele (KIDS Gruppo A, -27kg), che con grinta e determinazione ha conquistato un preziosissimo argento, fermandosi solo sul secondo gradino del podio.

Momento di grande orgoglio per l’oro conquistato da Fortugno Sofia nella categoria Parataekwondo femminile. La sua prova è stata la conferma di come lo sport sia sinonimo di forza e superamento dei limiti. Bravissima Sofia!

A chiudere in bellezza ci ha pensato Lin Lulu (KIDS Gruppo B, -40kg femminile). Una finale condotta con autorità e superiorità tecnica, conclusasi con un oro meritatissimo in una sfida a senso unico.

Grande impegno e dedizione per questi piccoli atleti reggini, che dimostrano la cura del lavoro del Maestro Barillà e del suo staff nel migliorare e seguire questi piccoli grandi atleti.