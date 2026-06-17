Taekwondo ‘Eolian Cup 2026’: generazioni a confronto. Un oro e due bronzi per Reggio Calabria
L’evento, organizzato presso il palazzetto dello Sport “Franco Milone” di Milazzo
17 Giugno 2026 - 08:58 | Comunicato
Lo scorso fine settimana, davanti alla splendida cornice delle Isole Eolie, si è svolto il torneo di
combattimento che ha chiuso la prima parte della stagione agonistica della società sportiva
Taekwondo 2018 Reggio Calabria. L’evento, organizzato presso il palazzetto dello Sport “Franco
Milone” di Milazzo (ME), ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti suddivisi nelle categorie:
Beginners, Children, Kids, Cadetti, Junior, Senior e Master. Per la società reggina, alla loro prima
esperienza agonistica: Gabriele Nicolò e Nicola Pellegrino entrambi classe Children -37 Kg,
Nucera Pietro, classe Begginers -26 Kg e Abdelaziz Lahbiri classe Mater -80 Kg.
Il primo a scendere sul tatami è Pietro Nucera, che purtroppo già al primo incontro, viene
eliminato. Nonostante l’eliminazione del piccolo atleta di Reggio Calabria, in virtù dei sorteggi che
lo hanno posto direttamente in semifinale, riesce a conquistare una medaglia di bronzo.
Dopo qualche minuto dalla fine del primo incontro è la volta di Gabriele Nicolò. L’atleta reggino,
dopo una iniziale incertezza, ha letteralmente surclassanto il proprio avversario, vincendo
nettamente l’incontro che lo porta in finale.
L’incontro successivo è quello di Nicola Pellegrino. Anche Nicola, grazie ai sorteggi approda di
rettamente in semifinale. L’incontro tra i due giovani contendenti da subito si dimostra
equilibrato, tant’è che si conclude in parità. E’ solo il giudizio dei giudici a premiare l’avversario di
Nicola.
La finale di Gabriele Nicolò tiene tutti col fiato sospeso, anche i compagni di palestra venuti a
sostenerlo con un assordante tifo da stadio. Infatti, il combattimento tra l’atleta reggino e l’atleta
siciliano si conclude in parità: 1 round a 1. E’ necessario un terzo round per decretare la vittoria. In
questo terzo e ultimo incontro viene fuori la tempra e la grinta di Gabriele Nicolò, già dimostrata
durante gli allenamenti in palestra. Gabriele, riesce a vincere l’incontro e portarsi su 2 round a 1
conquistando una meritata medaglia d’oro.
A chiudere la competizione siciliana è Abdelaziz Lahbiri. Purtroppo per una serie di circostanze che
lo hanno impegnato in altre attività, non è riuscito a prepararsi in maniera adeguata alla gara, non
riuscendo ad imporre il proprio modo di combattere.
La trasferta siciliana ha sicuramente dato al D.T. della Taekwondo 2018 Reggio Calabria Salvatore
Chiovaro, indicazioni utili per il futuro; grazie all’inserimento nella squadra agonistica dei due
giovani atleti Nicolò Gabriele e Nicola Pellegrino.
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