Taekwondo 2018 Reggio Calabria al Campionato Regionale di Combattimento

La scorsa domenica presso il palazzetto dello sport “PalaGallo” di Catanzaro, si è svolto il campionato regionale di combattimento riservato agli atleti più giovani. Oltre 250 iscritti alla competizione suddivisi nelle categorie beginners, Children e Kids.

La società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. che svolge i propri allenamenti presso la “Dinamyca Palestre”, ha partecipato con Nucera Pietro classe beginners categoria 23 Kg, Salice Edoardo classe Kids categoria 36 Kg e Cuzzola Antonio classe children categoria 49 kg.

Il primo giovane atleta a scendere sulla materassina è Nucera Pietro, alla sua prima esperienza agonistica. Sin dal primo round, l’incontro mette in evidenza il coraggio di Pietro nel contrastare il suo avversario ma non riuscendo, purtroppo, ad ottenere il passi per disputare la semifinale.

Stessa sorte per Salice Edoardo, anche lui alla sua prima esperienza agonistica. Purtroppo Edoardo non è riuscito a contrastare le iniziative dell’avversario, perdendo l’incontro nettamente per 2 round a 0. Il giovane atleta reggino sicuro delle sue qualità tecniche, ha voluto sottolineare che nonostante la netta sconfitta è già pronto a scendere nuovamente sul tatami per dimostrare il suo valore.

Al cardiopalma invece la finale disputata da Cuzzola Antonio, un incontro tra due bravissimi giovani atleti, tant’è che il primo round si chiude col punteggio di 14 a 14, solo per preferenza arbitrale il round viene assegnato all’avversario di Antonio. Anche il secondo round è combattuto punto su punto concludendosi purtroppo a sfavore dell’atleta reggino per 11 a 12. La seconda piazza conquistata da Antonio ha sicuramente dimostrato un’eccellente crescita tecnica e mentale del giovane atleta reggino

In conclusione della lunga giornata di gare, è doveroso ringraziare i ragazzi, e i genitori, che con tanti sacrifici senza mai risparmiarsi tra impegni scolastici e familiari, comprendono l’importanza dello sport ed in particolare il Taekwondo, quale viatico di un sano stile di vita, di crescita fisica e mentale.