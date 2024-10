Taibi: ‘Auteri si è lamentato per giustificare la sconfitta. Ecco cosa è successo nello spogliatoio’

"I cambi? Il nostro tecnico molto bravo, quello del Catanzaro non era in forma"

“Ero ad un metro da dove è accaduto l’episodio. Il fallo di De Rose sinceramente non era da ammonizione ed allora ho cercato di chiedere spiegazioni anche perchè si veniva da diversi torti subiti. Forse sono stato veemente, ma credo senza mai andare oltre i limiti dell’educazione poi con l’arbitro ci siamo chiariti.

In undici contro dieci non era facile. E’ stata brava la squadra a reggere nel finale di primo tempo, poi il fallo di Martinelli ha riequilibrato il numero dei giocatori in campo. Auteri si è lamentato di questo, ma credo lui debba lamentarsi con i suoi giocatori, perchè nel secondo tempo ha meritato di perdere.

Il nostro allenatore è stato straordinario in tutto, cambiando giocatori e modulo, il tecnico del Catanzaro non era in forma. Auteri si è lamentato per giustificare la sconfitta, lui ha voluto distogliere l’attenzione su una sconfitta in un derby, ma noi non ci caschiamo.

Negli spogliatoi è successo questo. Aspettavo l’arbitro per chiedere spiegazioni riguardo la mia espulsione. Mi ha detto che sono stato troppo veemente nella reazione e gli ho chiesto scusa. E’ arrivato da lontano Auteri che nulla c’entrava con quel dialogo dicendo al direttore di gara che non avrebbe dovuto darmi alcuna spiegazione. Ho testimoni che possono confermare, come lo stesso arbitro, che stavo solo chiedendo scusa. A fine gara, ripeto, per giustificare la sconfitta, ha sviato il discorso su questo episodio.

Toscano era un obiettivo insieme ad un altro allenatore, per caratteristiche morali e tecniche. Stesso discorso per quello che riguarda il gruppo di calciatori che il tecnico gestisce nel migliore dei modi. Mi aspettavo quel gesto di Toscano nei confronti del suo collaboratore perchè è una persona soprattutto onesta. Napoli per tutti noi è un valore aggiunto.

Domenica sono andato a vedere Piacenza-Vicenza, ho una serie di appuntamenti con alcuni procuratori perchè ci sono una serie di situazioni che stiamo seguendo”.

