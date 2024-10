Taibi: ‘Mastour ci darà una grande mano. Zibert e Baclet andranno via. E su Viviano…’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto condotta da Michele Favano, ha rilasciato importanti dichiarazioni.

I contatti con chi andrà via sono stati avviati. Manca solo qualcuno. Quest’anno i nostri calciatori sono molto richiesti. Posso assicurare che sono in tanti che ci chiedono informazioni.

Mastour? Doveva acquistare la mentalità e la condizione fisica. Adesso li ha e credo che potrà essere un calciatore che ci darà una mano. Ha grandi numeri, dipende da lui.

Zibert e Baclet sono due calciatori che saranno ceduti.

Viviano e Crisetig sono due buoni giocatori. Quest’ultimo gioca in una squadra in Spagna, e ha il diritto d’opzione. Vorrebbe tornare in Italia, anche se non si trova male lì.