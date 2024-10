Taibi: ‘Gallo sarà al Granillo. I tifosi mi hanno commosso’

Il direttore sportivo sprona la squadra. Vincere per annullare la penalizzazione

La felicità comunque moderata del Ds Taibi dopo il match vinto contro il Siracusa, manifestata ai colleghi di Gazzetta del Sud:

“Sono contento per i tre punti, credo siano meritati. Dopo un primo tempo giocato in sordina, nella ripresa sono scesi in campo con la giusta determinazione. Merito di mister Drago, tecnico dalla mentalità vincente. Ho sentito telefonicamente il presidente Gallo e il direttore generale Iiriti.

Erano soddisfatti per il successo. Contro il Potenza mi hanno assicurato che torneranno al Granillo. Non possiamo fermarci, la probabile penalizzazione ci impone di tenere un ritmo elevato.

Abbiamo bisogno del calore del pubblico e sono convinto che la risposta, come sempre, sarà massiccia. Ho ancora negli occhi gli undicimila presenti nel derby che, a prescindere dalla sconfitta, mi hanno veramente commosso”.

