Taibi: ‘Menez è solo l’inizio. Il Presidente Gallo è molto ambizioso’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto condotta da Michele Favano, ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Menez è solo l’inizio degli acquisti, ne faremo altri. Il Presidente è molto ambizioso. Nel mio ruolo io devo sempre tentare di tenere i piedi per terra. Fosse per Gallo prenderemmo tantissimi calciatori. Farò la squadra con la testa, non con il cuore.