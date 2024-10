Taibi: ‘Missiroli? Ho già la risposta. Arriverà anche un portiere’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto condotta da Michele Favano, ha rilasciato importanti dichiarazioni.

“Io mi sento quotidianamente con il Presidente e con Federica Scipioni. Io non sempre con il Presidente posso essere d’accordo, ed è anche giusto che sia così. E’ una persona di cuore. Una volta non ci sentimmo per diversi giorni, ma eravamo suscettibili, c’era la Pandemia di mezzo. Ma anche in quel caso qualche messaggino ce lo siamo mandati. Siamo coetanei, ma quando parlo con lui mi sembra di parlare con una persona più grande di me, a livello di saggezza.”

