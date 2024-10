Reggina, Taibi annuncia un addio importante

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto condotta da Michele Favano, ha rilasciato importanti dichiarazioni.

E’ stato un bel mese di giugno, soprattutto per la Serie B. Poi è stato completato con l’arrivo di Menez. Siamo proiettati nel futuro.

Ho contattato un po’ di più di 50 calciatori. La cosa che mi dispiace è mandare via dei calciatori. Dobbiamo calcolare già che sette devono andare via, altri ne dovremo prendere. Dovranno uscire almeno 12 calciatori. Non sono regole però che abbiamo inventato noi.