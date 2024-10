Reggina, Taibi: ‘Dopo uno scivolone ci siamo sempre rialzati’

In altra pagina del nostro giornale, il Ds Taibi, intervistato da TuttoC.com, ha parlato delle nuove direttive dettate dal Governo sulla questione coronavirus e la disputa delle gare a porte chiuse.

Ma con il direttore sportivo amaranto si è parlato anche di calcio, dell’ultima sconfitta e della prossima trasferta:

“Abbiamo incontrato una squadra fortissima come il Monopoli che ha vinto tanto fuori casa. Eppure in 11 contro 11 la partita sarebbe finita diversamente. Loro sono stati bravi ad approfittare della superiorità numerica ma ogni tanto una partita negativa ci sta.

Prima delle tre gare in sette giorni contro Paganese, Catanzaro e Monopoli, avevamo sei punti di vantaggio sul Bari. E avremmo firmato per ritrovarci a +6 anche oggi. E visto che ne abbiamo sette vuol dire che abbiam fatto meglio di quanto sperato. Certo, ne avevamo dieci in più prima del weekend ma non pensiamoci più. Pensiamo piuttosto al fatto che ci siamo sempre ripresi dopo gli scivoloni. E ci riusciremo anche questa volta”.

