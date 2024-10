Picerno, Giacomarro: ‘Porte chiuse? Poco ci cambia. Anche un pareggio…’

AZ Picerno-Reggina, la sfida di domenica pomeriggio. Ne parla ospite di “Buongiorno Reggina” il tecnico dei lucani Domenico Giacomarro: “All’andata siamo partiti molto bene andando in vantaggio, poi la grande parata di Guarna ed infine la straordinaria forza della Reggina è venuta fuori chiudendo con un punteggio esagerato.

Porte chiuse? Poco ci cambia

La Reggina è in testa meritatamente, con il Bari che può dargli fastidio fino alla fine. La squadra di Toscano mi ha dato subito l’impressione di essere una grande squadra, tosti in tutti i reparti. Gli alti ed i bassi ci stanno nell’arco di una stagione, magari non si gioca bene come nel girone di andata, l’importante è non abbassare la guardia. La presenza o meno del pubblico ci cambia poco, abbiamo circa 300 tifosi a partita, per la Reggina è diverso.

Le motivazioni

Le motivazioni comunque le devono avere i giocatori a prescindere, dobbiamo accettare le problematiche che sono venute fuori, la salute prima di ogni cosa. Probabilmente i provvedimenti andavano presi anche prima, la situazione non è bella, noi addetti ai lavori ci metteremo lo stesso grande passione. Si avrà l’impressione di giocare una gara tra scapoli ed ammogliati, ma questo non dovrà esserlo per chi scenderà in campo.

La Reggina non è quella dell’andata

Contro la Reggina dobbiamo giocare la partita perfetta, non sono quelli dell’andata hanno qualche problemino e faremo il possibile per approfittare di questo momento. Anche un pareggio per noi sarebbe un buon risultato”.

