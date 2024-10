Taibi: ‘Sforzini ha voglia di rivalsa, Reggio piazza ideale’

Difficilmente dialogando con un direttore sportivo, si riescono a ricavare notizie su obiettivi e trattative in corso. Massimo Taibi rappresenta quasi una eccezione, espone le proprie idee, dichiara apertamente quelli che sono i calciatori di maggiore interesse, non teme eventuali concorrenti. Oggi sul quotidiano Gazzetta del Sud, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche di Nando Sforzini: “Il mio sogno ed il mio obiettivo. E’ il profilo sul quale sto lavorando da tempo. Ha una grande voglia di rivalsa e non si sente affatto finito, anzi mi ha detto che vuole chiudere in bellezza e la Reggina può essere la sede ideale per il suo rilancio. Lo aspettiamo, ho tanta fiducia”.