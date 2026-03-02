Studenti italiani bloccati in zone di guerra, Tajani: ‘Domani rientreranno’
'Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese'
02 Marzo 2026 - 19:21 | Redazione
“Vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”.
Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nelle commissioni di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico.
Gli studenti bloccati a Dubai rientreranno domani in Italia a Milano Malpensa. La partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle 7 per Abu Dhabi. Da lì i ragazzi partiranno in aereo e l’arrivo è previsto alle 16 a Milano Malpensa. Lo si apprende dai ragazzi e dalle loro famiglie dopo l’annuncio dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.
ansa.it