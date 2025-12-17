Tajani rimane in campo: ‘Mi ricandido a segretario di Forza Italia’

"Marina e Pier Silvio in politica? "Se lo vogliono fare, benissimo. Hanno sempre detto di no, è una scelta che devono fare loro", le parole di Tajani

A farsi da parte per favorire “facce nuove” non ci pensa, anzi, la coda del 2026 e l’inizio del 2026 li trascorrerà tra congressi regionali e congresso nazionale, perché Antonio Tajani ha tutta l’intenzione di restare alla guida di Forza Italia.

Lo dice apertamente a Tg2Post. “Io mi ricandiderò” che suona un po’ come una risposta secca alla idea di rinnovamento che Pier Silvio Berlusconi ha manifestato senza metafore e perifrasi.

La diplomazia non compete all’imprenditore, ma in casa Berlusconi di imprenditori col piglio da leader politici ce n’è già stato uno. E chissà che non ce ne sia un secondo, se non una terza.

Ancora al Tg2Post Tajani non prova a scoraggiare tentativi della seconda generazione. Marina e Pier Silvio in politica? “Se lo vogliono fare, benissimo. Hanno sempre detto di no, è una scelta che devono fare loro” ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Può portare consensi ma devono farla loro. Sono amici anche personali, credo che se decideranno di partecipare all’agone politico avranno tutto il nostro sostegno”.

Il rinnovamento in Forza Italia

Ma che in Forza Italia di rinnovamento non si parli, per il numero uno del partito è una considerazione irricevibile: “Il rinnovamento è già partito da tempo. Il primo è stato far eleggere i dirigenti dalla base. Adesso inizieranno i congressi regionali e all’inizio dell’anno prossimo ci sarà il congresso nazionale“. “Il rinnovamento più importante è questo: un partito solido che si basa sulle idee di Berlusconi, e che elegge i suoi dirigenti“.

fonte: agi.it