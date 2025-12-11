Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi apre ad un nuovo futuro: ‘Servono idee e facce nuove’

Non si è fatta attendere la replica di Tajani rispetto alle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi. “Le sue parole sono sollecitazioni positive. Io sono a favore del rinnovamento costante del partito". Futuro da leader di Fi per Occhiuto?

Quale futuro per Forza Italia? Nelle scorse settimane indiscrezioni riferite ad una possibile ‘scalata’ di Roberto Occhiuto al partito, in attesa dell’evento che si terrà a Roma il 17 dicembre e che potrebbe dare indicazioni importanti. Intanto sono arrivate dichiarazioni di rilievo da parte di Pier Silvio Berlusconi, parole che sembrano quasi congedare l’attuale leader Tajani.

“Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile”, ha osservato. Ma per il futuro “ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”.

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset.

“Attenzione, che non metta in discussione i valori fondanti di Forza Italia – ha sottolineato – che sono i valori fondanti del pensiero e dell’agire politico di Silvio Berlusconi, ma valori che devono essere portati a ciò che è oggi la realtà, cioè all’anno 2025”. E sulle facce nuove, “quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale” ha spiegato Berlusconi allontanando, almeno per il momento, una sua discesa in campo in politica.

Leggi anche

Non si è fatta attendere la replica di Tajani rispetto alle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi.

“Le sue parole sono sollecitazioni positive. Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. Quello che stiamo facendo è far emergere anche i giovani, penso al Segretario Nazionale dei Giovani, penso ai nuovi eletti alle ultime regionali, abbiamo eletto ragazzi di 24, 25 anni. Penso ai nostri vice segretari che stanno lavorando, i congressi che abbiamo fatto e che faremo, quindi questo è un modo di allargare”. Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Mumbai.

“Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro”, ha poi sottolineato.

“Troveremo, senza mai offendere nessuno, una nuova classe dirigente che rappresenti il futuro, sempre di più”, ha quindi promesso Tajani, aggiungendo: “Faremo sempre più emergere volti nuovi, un partito aperto, allargato e con una classe dirigente eletta. I congressi provinciali, comunali, ed i prossimi che faremo regionali, sono serviti ad allargare il numero delle persone che partecipano. Quindi siamo un partito con le porte aperte”, ha concluso Tajani.