Morra ripropone dichiarazioni di Tallini: ‘Il fascismo non era razzista’ – VIDEO

Ancora una volta, nel mirino di Nicola Morra è finito Domenico Tallini. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia aveva ‘marchiato’, alle scorse elezioni regionali, come ‘Impresentabile‘ l’esponente di Forza Italia, rimandato a giudizio per corruzione.

Nelle scorse settimane, Morra non si era fatto sfuggire la bufera dei vitalizi ed oggi ha portato all’attenzione degli italiani un’altra notevole ‘gaffe’ di Tallini avvenuta però a giugno del 2018 quando, ancora, il politico era un semplice consigliere e non il capo del consiglio.

Insieme alla sua riflessione, Morra ha postato un breve video dell’intervento in aula di Domenico Tallini riguardante la xenofobia ed il colonialismo:

“Io vengo dalla cultura del fascismo. Il fascismo non era razzista. È stato accusato, in maniera volgare, di essere andato in Africa e aver civilizzato i paesi africani, più o meno la teoria che vorrebbero tanti oggi invece di consentire questa immigrazione e utilizzare questa carne da macello che arriva dai paesi del Nordafrica. Andiamo a dare loro una mano nei loro paesi. Questo avveniva in un momento in cui gli italiani andarono in Africa, portarono la civiltà”.