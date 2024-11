TALLY WEiJL a Reggio Calabria: opening soon.

di Federica Geria – TALLY WEiJL è un marchio di moda giovane e di tendenza ed una delle principali presenze nel mercato della moda internazionale di oggi. Il brand progetta, produce e vende capi di moda trendy e “totally sexy” per donne e ragazze, puntando anche sul fattore low cost. Selfmade e di proprietà familiare, l’azienda è passata da un piccolo garage nel 1984 ad un business in crescita costante con oltre 780 negozi in 38 paesi. Le collezioni dallo stile fresco, giovane e colorato tipiche di Tally Weijl approdano ora anche a Reggio Calabria: next opening al Porto Bolaro shopping center in Via Nazionale San Leo, SS 106. Nell’attesa dell’apertuta dello store, potrete vedere in anteprima le collezioni online! https://www.tally-weijl.com/home.html