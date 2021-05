Verso le regionali, pace tra Tansi e de Magistris che ora rilanciano: ‘Profonda convergenza’

Dopo essere arrivati ai ferri corti i due candidati per la costruenda coalizione civica si ritrovano: ‘Incontro costruttivo, coinvolgente e visionario’

Torna il sereno tra Carlo Tansi e Luigi de Magistris, e il tan-dem può tornare a pedalare in vista delle elezioni regionali di ottobre. A comunicarlo sono gli stessi protagonisti di quella che si stava delineando come una love story politico elettorale, con tanto di litigi e musi lunghi.

Appena tre giorni fa, infatti, servì un incontro chiarificatore tra il leader di Tesoro Calabria e il sindaco di Napoli, dopo le burrascose reazioni di Tansi ad alcune iniziative messe in campo da De Magistris. Un incontro che, viste le premesse, faceva presagire anche qualcosa di più che un semplice chiarimento, paventando addirittura una rottura che avrebbe mandato a strabenedirsi il progetto civico messo in piedi dai due a febbraio scorso. Ma proprio da quell’incontro i due candidati hanno ricominciato ad affrontarsi e confrontarsi per riprendere da dove si erano lasciati.

Oggi addirittura arriva alle redazioni un comunicato congiunto – alla fine del primo incontro ognuno aveva rilasciato dichiarazioni telegrafiche – che fa ben sperare i sostenitori dell’alternativa civica.

“Costruttivo, passionale, coinvolgente e visionario l’incontro che oggi ci ha visto coinvolti, in un pomeriggio di sole nel cuore della Calabria. Un incontro che ancora una volta ha confermato la profonda convergenza, di programma e di intenti che rendono la nostra coalizione l’unica vera alternativa per il cambiamento in Calabria. Stiamo costruendo una bella storia con le donne e gli uomini di questa meravigliosa Terra, che vogliono stare dalla parte giusta”.

Il comunicato, accompagnato da una foto in cui Tansi e De Magistris si scambiano un gesto d’intesa, è firmato dai due leader. Ora non resta che aspettare per capire se la convivenza è ancora possibile.