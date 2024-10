Tansi: ‘Provo tristezza nel vedere Salvini e Spirlì con la maglia della Protezione Civile’

"Le indossano solo per marketing, io alla Protezione Civile ho dato tutto per anni"

“Provo tristezza nel vedere Salvini e Spirlì indossare per operazioni di marketing politico le maglie, da me create, della Protezione Civile della Calabria, alla quale ho dato 3 anni di passione 13/14 al giorno – sabato e domenica, Natale, Pasqua, Capodanno e Ferragosto compresi – per liberarla dal malaffare e portarla da ultima d’Italia a modello di riferimento per altre regioni, elogiato dalle TV nazionali e oggetto di riconoscimenti nazionali e internazionali”.

Tra questi il riconoscimento del Consolato degli Stati Uniti per l’”eccezionale organizzazione della Protezione Civile della Calabria” nell’aprile 2018, il primo premio per l’innovazione tecnologica del Forum della Pubblica Amministrazione svoltosi a Roma nel maggio 2018 e il Premio Nazionale Italia Nostra conferitomi a Roma nel novembre 2017 insieme ad altre personalità di rilevanza nazionale. Non male per una protezione civile considerata, prima del mio arrivo, Cenerentola d’Italia”.

Carlo Tansi, attraverso Facebook, sottolinea il dispiacere nel vedere il leader della Lega e il presidente f.f. con le maglia della Protezione Civile.