Tanto basket per la nona edizione del Reggioacanestroday

Sabato 27 Giugno 2015, presso il Palalumaka (Ibico) di Reggio Calabria andrà in scena la nona edizione del Reggioacanestro Day.

Il basketball party organizzato dal portale cestistico Reggioacanestro.com, la festa del basket calabrese e non solo, cambia formula e modalità di stagione in stagione: l’edizione 2015 è stato dedicato alle selezioni maschili e femminili del basket di casa nostra e non solo tra vincitori, vinti, canestri e passione.

Vedrete in scena larga parte delle vincitrici dell’Under 17 e 15 del basket in rosa di Calabria marchiate Lu.ma.ka, il Coach dell’anno, Giovanni Benedetto dalla Viola Basket, la campionessa d’Italia Under 17 con la canotta della Reyer Giovanna Smorto e tanti altri protagonisti.

Il programma

Si partirà alle ore 17 con la sfida “in rosa” che vedrà contrapposta una selezione “All Stars” in arrivo da tutta la Regione e dalla vicina Sicilia contro la formazione sperimentale marchiata Rac, fresca di titolo regionale Csi e qualificazione alle finali nazionali di Montecatini

.

Dopo la gara delle schiacciate per specialisti (indelebili i salti negli anni dei vari Smorto,Rugolo,Peguero e non solo) toccherà al contest maschile.

Scenderanno in campo a titolo celebrativo le formazioni campionesse della C e della D Calabria dei campionati federali:Pantaloncini e canotta per la Botteghelle Basket di Coach Seby D’Agostino campione della C calabrese, idem per il Val Gallico, società polisportiva allenata nel settore cestistico da Coach Giuseppe Polimeni.

Le due compagini si confronteranno con due team molto competitivi di All Star: i “Fuori-sede”, atleti con un passato in Calabria oggi militanti in altre regioni contro una sorta di “nazionale” dei giocatori della nostra regione.