Matteo Salvini torna in Calabria: le tappe del tour

Lo aveva annunciato in occasione della sua ultima vista in Calabria. Matteo Salvini, che aveva promesso di tornare settimana dopo settimana nella Regione del Sud, ha preparato un tour in diverse tappe per i prossimi giorni.

Le tappe del tour di Salvini in Calabria

Lunedì 12 luglio altri incontri per il segretario nazionale. Arrivo a Lamezia nel primo pomeriggio ed immediatamente incontro con i giornalisti e a seguire visita al gazebo sul lungomare di Gizzeria. Seconda tappa a Cosenza per l’inaugurazione della sede posta sul Corso Mazzini-Piazza 11 Settembre e incontro con i giornalisti. Visita, poi, al gazebo e ritrovo con simpatizzanti e cittadini. Il Tour si conclude a Trebisacce, con sottoscrizione protocollo d’intesa tra Sorical e Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Meridionali dello Jonio Cosentino, presso la sede di questo, ed incontro con la stampa. Anche qui gazebo ed incontro con i simpatizzanti. La tappa presso Corigliano-Rossano è stata annullata dovendo Salvini essere in serata a Maratea per altro impegno.

“Certamente, in questi innumerevoli incontri vi saranno altre occasioni per visitare la città e quelle limitrofe. Il Commissario Saccomanno è dispiaciuto, infatti, di questo annullamento, e chiede scusa agli amici e simpatizzanti di Corigliano-Rossano, che si stavano preparando ad accogliere degnamente il Capitano, ma i tempi ristretti non hanno consentito di poter mantenere anche tale tappa”.