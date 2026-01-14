Al chirurgo reggino Rocco Papalia la Medaglia dei calabresi nel mondo

È andata anche a Rocco Papalia, primario di Urologia del Campus Biomedico Universitario di Roma e chirurgo di fama internazionale originario di Taurianova, la Medaglia d’Oro Calabria 2025 consegnata dall’associazione Brutium nel corso di una cerimonia svoltasi nella Sala Protomoteca del Campidoglio.

Appresa la notizia, a congratularsi con l’illustre concittadino sono il sindaco Roy Basi e Maria Fedele, assessore alla Cultura, che, nel rappresentare i sentimenti di orgoglio che tutta la cittadinanza avverte in queste ore, sottolineano il legame stretto e particolare che il professionista ha scelto di conservare con la sua terra d’origine.

«Fu questo – affermano Basi e Fedele in una dichiarazione congiunta – a indurci nel 2023 a conferirgli il Premio dei Miracoli, dedicato ai taurianovesi che nei diversi campi professionali hanno portato oltre i confini cittadini il buon nome di Taurianova attraverso il prestigio e la fama unanimemente riconosciuti, tributandogli in quell’occasione e di fronte a migliaia di concittadini la nostra gratitudine per aver aggiunto, alle doti umane e alla capacità professionale, l’orgoglio della sua appartenenza alla città».

Papalia, affermatosi fra l’altro per aver messo a punto una tecnica unica per la ricostruzione vescicale interamente intracorporea, ha ricevuto il nuovo riconoscimento – propostogli all’unanimità dal prestigioso sodalizio di cui è presidente Gemma Gesualdi – nell’ambito della 57ª edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo, svoltasi nella Capitale.

L’orgoglio di Taurianova e il messaggio ai giovani