Taurianova, nasce il terzo Spazio Gioco Giochiamo a crescere

Il Consorzio Macramè è lieto di annunciare l’inaugurazione del terzo Spazio Gioco Giochiamo a crescere a Taurianova, presso i locali del Polo Sociale Integrato di Taurianova (in Via Francesco Sofia Alessio), per giovedì 27 marzo, ore 10:30.

È l’ultimo dei tre Spazi Gioco, dopo quello di Reggio Calabria e di Gioiosa Jonica, nati grazie al progetto Giochiamo a crescere, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Al taglio del nastro saranno presenti il Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, all’assessore al welfare, Angela Crea, il Presidente del Consorzio Macramè, Gianni Pensabene. A raccontare il modello educativo sperimentale sarà Margherita Vertolomo, componente dello staff del progetto Giochiamo a Crescere.

Il Progetto Giochiamo a Crescere (GAC)

“Il progetto Giochiamo a Crescere prende forma grazie a un partenariato che unisce esperienze eterogenee—pubblico, no-profit e università—con l’obiettivo di ripensare e rinnovare le politiche territoriali per l’infanzia. L’iniziativa si fonda sulla solida esperienza del Consorzio Macramè nella gestione e pianificazione di interventi nell’ambito delle politiche sociali ed educative oltre che dei servizi di welfare e prossimità” a ribadirlo è il Presidente di Macramè, Gianni Pensabene.

GAC nasce dall’esigenza di innovare i servizi dedicati all’infanzia e dalla volontà di connettere realtà territoriali che, negli anni, si sono distinte per il loro impegno nel contrasto alla povertà educativa minorile.

Lo Spazio Gioco di Taurianova dentro il Polo Sociale Integrato

Gli Spazi Gioco di Giochiamo a Crescere non sono semplici luoghi di custodia ma spazi di condivisione e crescita collettiva. A Taurianova nasce nei locali del Polo Sociale Integrato, un hub all’interno del quale sono già presenti una molteplicità di servizi di welfare rivolti al territorio. Lo Spazio adotterà il modello educativo GAC (Giochiamo a Crescere), sviluppato e testato nell’ambito del progetto, articolato in spazi e attività pensati per genitori, operatori e bambini. GAC incarna i principi di “restituzione” e “autodeterminazione” delle comunità, offrendo non solo un nuovo servizio, ma anche un’opportunità di partecipazione attiva alla gestione condivisa dello Spazio. Il fulcro dell’iniziativa è l’attivazione della comunità educante, promuovendo la diffusione del metodo e il coinvolgimento delle famiglie non solo come utenti, ma come protagonisti di un percorso di crescita culturale ed empowerment.

Una collaborazione proficua dentro il Polo sociale integrato

“L’attivazione dentro il Polo sociale integrato di quest’altro servizio innovativo, peraltro in un periodo nel quale anche l’ottima e unanimemente riconosciuta riuscita di questa struttura finanziata con i fondi Su.pr.eme consolida il ruolo di Comune capofila che manteniamo nell’Ambito sociale territoriale 3, accresce la portata di quel modello di intervento intergenerazionale e democratico in cui Taurianova investe con le sue politiche sociali. Questo nuovo progetto, per il quale voglio evidenziare l’ottima collaborazione creata dal partenariato attivato dal consorzio Macramè, che ringrazio, viene nuovamente incontro ai piccoli e alle loro famiglie ampliando un’offerta che aiuta ulteriormente le giovani coppie perché comprende già la costruzione in corso del primo asilo Nido e della prima Scuola dell’Infanzia, per una gamma di risposte pubbliche inedita nella storia di Taurianova” sono le dichiarazioni del Sindaco Roy Biasi.

“Come mamma e insegnante, prima che come amministratrice – dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Taurianova, Angela Crea – voglio esprimere il mio apprezzamento per la pedagogia innovativa che ispira il progetto “Giochiamo a Crescere”, consentendo a Taurianova di aggiungersi e dare il suo contributo di buone pratiche, unico Comune della fascia tirrenica della Città Metropolitana, in una sperimentazione già avviata a Reggio Calabria e Gioiosa Ionica. Il settore Welfare del nostro Comune, grazie alla fiducia accordata dall’impresa sociale “Con i Bambini”, conferma la consolidata professionalità nella cura delle fragilità e nella offerta di opportunità che fa essere quello di Taurianova un municipio ormai anche apripista nel territorio della Piana reggina e oltre, vista pure l’avvenuta nascita, per il nostro Ast, di una delle tre aziende speciali consortili autorizzate in forma di premialità dalla Regione.

L’inaugurazione e subito dopo le attività a regime

Dopo l’inaugurazione verranno realizzati gli open-day che serviranno a conoscere sia lo spazio sia l’equipe di operatrici impegnate sullo Spazio; sarà un avviso pubblico a indicare modalità e termini di adesione per la nuova annualità.

Geolocalizzazione del Polo Sociale Integrato: https://g.co/kgs/ChtgDYB