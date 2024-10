Taurianova, tutto pronto per la Notte Bianca

Tutto pronto a Taurianova per ‘La Notte Bianca -serata 30 e lode’ che che si svolgera’ il 14 Agosto 2019 dalle ore 22 ‘orario No Stop’ in tutto il centro storico cittandino.

La nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi e il Comune di Taurianova -Assessorato Eventi cittadini di promozione, sono pronti per una grande notte piena di attrazioni, dove saranno di scena:

artisti di strada, trampolieri, sputa fuoco, statua vivente, Topolino e Minnie, tante Band sparsi lungo il percorso, mostre fotografiche, la novita’ della battaglia dei cuscini, esposiozione delle fiat 500 e delle vespe storiche, bozzetto a tema, clown gionni, concerto tribute band ‘Claudio Baglioni’ e molto altro ancora.



Una Nottata all’insegna del divertimento, con tantissimi eventi sparsi nelle vie Cittadine del Centro Storico della Citta’, quindi non rimane che darci appuntamento a Mercoledi’ 14 Agosto dalle ore 22 a TAURIVANOVA (RC) per una grande nottata di puro divertimento..