Reggio, la Metro City aggiorna il tavolo tecnico per la mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera

Fuda: “Serve sbloccare il prelievo dei sedimenti per difendere le coste e rilanciare l’edilizia”

Si è svolta una nuova riunione del Tavolo tecnico per il coordinamento del fenomeno dell’erosione costiera nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, istituito dal sindaco Giuseppe Falcomatà lo scorso luglio. A presiederlo, su delega del sindaco, il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda, supportato dalla dirigente del settore, Domenica Catalfamo.

Presente l’intera rete istituzionale e tecnica coinvolta

Alla terza riunione del Tavolo hanno preso parte i rappresentanti dei principali enti e uffici competenti: dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (Settori Ambiente e Pianificazione) alla Regione Calabria (LLPP e Ambiente), dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ad Anas, RFI, Capitaneria di Porto e MIT.

Fuda: “Erosione costiera e fiumare, due facce della stessa medaglia”

Il consigliere Fuda ha illustrato le tematiche affrontate:

«Questo tavolo sta aiutando a costruire un percorso condiviso tra le istituzioni coinvolte. L’erosione costiera e il sovralluvionamento delle fiumare sono due facce della stessa medaglia: se il materiale non arriva più in mare, l’erosione avanza».

È stato quindi inserito all’ordine del giorno il tema del prelievo del materiale litoide dai fiumi, oggi bloccato per l’assenza di un Piano di gestione dei sedimenti, di competenza dell’Autorità di bacino.

La proposta della MetroCity: studi mirati per superare la fase di stallo

«Per non attendere passivamente l’approvazione del Piano – ha aggiunto Fuda – la Città Metropolitana ha commissionato studi specifici, in collaborazione con l’Università Magna Graecia, su tre fiumare particolarmente problematiche: Amendolea, Bonamico e La Verde».

Già a febbraio, la MetroCity ha proposto all’Autorità e alla Regione di concedere autorizzazioni al prelievo fluviale su singole aste, in presenza di studi idraulici dettagliati. «Una soluzione concreta per sbloccare un’attività strategica per contrastare l’erosione e rilanciare il comparto edile, oggi penalizzato dalla scarsità di inerti», ha spiegato Fuda.

Catalfamo: “Il Tavolo nasce per coordinare e dare priorità agli interventi”

La dirigente Domenica Catalfamo ha evidenziato il ruolo della Città Metropolitana nel coordinamento degli enti e nella promozione di interventi tempestivi:

«Il Tavolo è stato voluto per individuare le priorità e intervenire con efficacia. Abbiamo inoltre presentato gli studi di monitoraggio condotti con l’Università Mediterranea, che hanno avuto riconoscimento anche in ambito internazionale».

La Regione condivide l’urgenza e punta allo sblocco degli interventi

Nel corso della riunione, i rappresentanti della Regione Calabria hanno condiviso l’urgenza di sbloccare gli stanziamenti già richiesti dalla MetroCity per contrastare il sovralluvionamento e prevenire le esondazioni, aggravate dal blocco del trasferimento solido verso le coste.

Il ruolo della Città Metropolitana, in questa fase, è quindi quello di sopperire alle carenze e dare impulso agli interventi lungo i 200 km di costa di competenza.