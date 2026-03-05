Reggio, USB: ‘Vertenza Gicap, convocato il tavolo in Prefettura’

Al confronto, oltre ad USB, sono state invitate a partecipare anche le aziende interessate, Gicap e Iracarni, insieme all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS e al Sindaco di Reggio

È stato convocato per domani, venerdì 6 marzo, il tavolo in Prefettura richiesto nei giorni scorsi dall’USB per affrontare la situazione dei lavoratori dell’ex punto vendita ARD Discount di via Pio XI. Al confronto, oltre alla nostra organizzazione sindacale, sono state invitate a partecipare anche le aziende interessate, Gicap e Iracarni, insieme all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS e al Sindaco di Reggio Calabria.

Ringraziamo la Prefetta Clara Vaccaro per la sensibilità dimostrata nel raccogliere la nostra richiesta e per aver promosso un momento di confronto tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Un ringraziamento va anche al Sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia, che ha prontamente sostenuto la causa di questi lavoratori, e a tutti coloro che in questi giorni stanno dimostrando loro attenzione e vicinanza.

La vertenza: 17 lavoratrici e lavoratori senza lavoro e senza reddito

La vertenza che si è aperta dall’inizio di quest’anno ha visto 17 lavoratrici e lavoratori ritrovarsi in una situazione paradossale: formalmente occupati ma senza lavoro, senza reddito e senza ammortizzatori sociali, a causa di un rimpallo di responsabilità tra aziende e procedure amministrative.

La convocazione del tavolo rappresenta un passaggio necessario. Ci auguriamo che l’incontro di domani possa essere finalmente un momento risolutivo e che si creino le condizioni per restituire dignità e prospettiva a queste persone, consentendo loro di tornare al più presto al lavoro.

Leggi anche

USB continuerà a seguire la vertenza con determinazione, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, affinché questa situazione venga sbloccata e si arrivi rapidamente a una soluzione giusta.