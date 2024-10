Tutto pronto al Teatro Cilea per la “Nona Sinfonia” di Beethoven

Febbraio inizia al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la “Nona Sinfonia” in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig Van Beethoven.

L’iniziativa si inserisce all’interno della stagione 2918-2019 del “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea” promossa dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirica Cilea.

Venerdì 1 febbraio 2019, alle ore 20.30, infatti, il soprano Marily Santoro, il mezzosoprano Francesca Di Sauro, il tenore Giuseppe Talamo e il baritono Roberto Accurso interpreteranno questa magistrale creazione del compositore tedesco, affiancati dal Coro lirico Cilea, istruito dal Maestro Bruno Tirotta, e diretti dal Maestro Marco Alibrando, sul podio dell’Orchestra del Teatro Cilea.

“Abbiamo scelto cinque eccellenze tutte meridionali, dalla Calabria, Sicilia e Campania, per cantare i più alti valori umani. Libertà, rispetto, gioia, valorizzazione della diversità, accoglienza, amore e fratellanza costellano quest’affascinante opera di Beethoven. Riteniamo sia importante far riflettere su questi temi oggi più che mai. L’arte tutta riveste tale mandato educativo che noi sposiamo in toto”.