Reggio, Cilea sold-out per ‘C’era una volta Oggi’: applausi per Co.Danza.Re – FOTO

La Co.Danza.Re si supera, ogni anno. Talento, comunicazione, passione, determinazione e forte volontà continuano a spingere l’associazione reggina verso risultati sempre più importanti. Lo ha dimostrato ancora una volta lo spettacolo “C’era una volta Oggi”, andato in scena al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

Un teatro gremito ha accolto con entusiasmo l’evento conclusivo di un percorso artistico e sociale capace di unire spettacolo dal vivo, inclusione e valorizzazione del territorio.

Uno spettacolo tra emozione e inclusione

“C’era una volta Oggi” non è stato soltanto uno spettacolo teatrale. È stato un racconto corale, costruito attraverso teatro, danza, musica e performance.

La rappresentazione ha emozionato il pubblico dall’inizio alla fine, alternando momenti di gioia, riflessione e partecipazione. Sul palco, la diversità è diventata valore artistico. Il teatro si è confermato così uno strumento forte di crescita, integrazione e condivisione.

La guida artistica di Francesca Attinà

Protagonisti della serata sono stati i ragazzi della compagnia reggina guidata dalla presidente e direttrice artistica Francesca Attinà, con la drammaturgia firmata da Tullia Salina Attinà.

La produzione ha colpito per la cura della scenografia, dei costumi e della direzione artistica. Ogni dettaglio ha contribuito a costruire uno spettacolo moderno, intenso e ricco di significati.

Sul palco si sono alternati artisti e realtà del territorio: la compagnia CoDanzare, il gruppo dei Patuncha, il Maestro Peppe Costa, il Maestro Justin, la Studio Danza di Danila Crisafi e l’attrice Ariana Cutrone.

Un insieme di presenze che ha dato vita a un mosaico artistico capace di raccontare il valore della comunità attraverso linguaggi diversi.

Il progetto “Teatro e Territorio”

Lo spettacolo ha concluso il progetto “Teatro e Territorio – Percorsi di Valorizzazione e Inclusione”, coordinato dal direttore Vincenzo Campanella e realizzato nell’ambito del Bando Teatri Amatoriali della Regione Calabria.

L’iniziativa ha puntato a promuovere la partecipazione culturale, l’inclusione sociale e la crescita artistica delle comunità locali attraverso il linguaggio universale del teatro.

La produzione, sostenuta dalla Regione Calabria, patrocinata e inserita nel programma di promozione territoriale Calabria Straordinaria, ha trovato nel Teatro Cilea una cornice ideale per celebrare mesi di lavoro, impegno e passione.

Applausi e grande partecipazione

Gli applausi finali, lunghi e calorosi, hanno confermato il successo della serata. “C’era una volta Oggi” ha lasciato il segno nel cuore degli spettatori e ha mostrato, con semplicità e forza, come l’arte possa abbattere barriere e valorizzare le differenze.