Al Teatro Primo di Villa San in scena “La tigre” di Murray Schisgal

L’uomo risulta inizialmente brusco e rigido con la sua vittima, gioca al gatto e il topo nella speranza che in lei il panico e l’agitazione inizino a prendere piede.

Gloria, non è abituata a questo genere di cose, è anche piuttosto insoddisfatta del suo status quo. Dapprima è costretta ad ascoltare, ma presto sarà lei a condurre la commovente conversazione. La lascerà andare?

Ben rapisce Gloria e la porta nel suo lugubre appartamento. Con il tempo si è costruito una gabbia, la sua gabbia dove pensa di trovare la sua libertà, un rifugio sicuro, il classico comportamento di una preda che torna tranquilla solo nella sua tana, no di un predatore che vive sereno, anche, all’aperto. Non si sa se è solito rapire le donne.

Mette in funzione il suo piano in una notte di pioggia quando vede una giovane donna attraente. E’ furioso con il mondo, che considera idiota, per i suoi insuccessi, e la tiene legata, minacciandola. Gradualmente, in maniera comica, e passando in rassegna tutti i luoghi comuni possibili, Gloria conquista la sua

fiducia. Confessioni e confidenze sono imminenti.

I due nemici finiranno con l'amarsi, una parodia dei luoghi comuni, con lo sfondo della solitudine. Lei si sta innamorando? O è, semplicemente, una tattica per sfuggire alle grinfie della tigre?

DETTAGLI

Sabato 30 Marzo ore 21:00

Domenica 31 ore 18:15

Durata 60′ minuti circa

Biglietto Intero €12,00 Ridotto (under24) €8,00

MAGGIORI INFO & PRENOTAZIONI

0965 1971173 – 347 6973297

I biglietti prenotati sono da ritirare entro venti minuti prima della sera di spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Teatro Primo via delle Filande 29 89018 – Villa San Giovanni