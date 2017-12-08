‘Teddy Bear Toss’, la nuova iniziativa della Lumaka
In occasione del match con la Cestistica Gioiese la Lumaka torna a proporre il Teddy Bear Toss: i peluche lanciati in campo andranno ai bambini ricoverati
08 Dicembre 2017 - 11:41 | di Vincenzo Comi
In occasione del match casalingo con la Cestistica Gioiese, la Lumaka ripropone, a distanza di 2 anni, l’iniziativa “Teddy Bear Toss”.
Popolare da anni negli Stati Uniti, lanciata in Italia dal nostro grande amico Mario Castelli e da “La Giornata Tipo”, l’iniziativa coinvolge tutti gli spettatori che, dopo il primo canestro su azione di una delle due squadre, dovranno lanciare verso il campo dei pupazzi di peluche portati da casa che verranno poi raccolti e consegnati in dono ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere.
La Lumaka si impegnerà personalmente a distribuire per Natale i vostri peluches negli ospedali della nostra città. Invitiamo dunque tutti gli spettatori a presentarsi al palaLumaka con almeno un peluche: partecipiamo numerosi!
Per aiutare l’organizzazione dell’iniziativa, chiediamo a tutti i presenti di seguire queste linee guida:
- Metti a soqquadro tutta la casa e cerca un pupazzo di peluche. Se non lo trovi, corri a comprarlo!
- È fondamentale che il peluche sia morbido, senza parti in plastica dura.
- Appena verrà realizzato il primo canestro (dalla squadra di casa o dalla squadra ospite), lancia il peluche in campo con tutta la forza che hai!
- Lo staff del palaLumaka provvederà a radunare e raccogliere i peluches che verranno poi portati dai nostri ragazzi negli ospedali della nostra città.
Aiutaci anche tu a regalare un sorriso a chi ne ha veramente bisogno! Ci vediamo domenica al palaLumaka con i peluches!!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie