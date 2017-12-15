Anche la città di Reggio Calabria scende in campo con Telethon, la storica maratona televisiva che promuove la raccolta fondi per la finanziare progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’amministrazione Falcomatà su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Saverio Anghelone ha patrocinato una serie di iniziative che si terranno nell’area adiacente la filiale Bnl di Corso Garibaldi il prossimo 16 dicembre, concedendo altresì l’utilizzo del suolo che ospiterà le iniziative di solidarietà.

«Si è aderito alla proposta del direttore dell’Agenzia Bnl di Reggio Calabria che sostiene le iniziative di Telethon, in quanto tale richiesta di partenariato rientra pienamente nelle azioni di politica sociale e solidale portate avanti dall’amministrazione Falcomatà» afferma l’assessore Saverio Anghelone.

«La programmazione degli eventi Telethon in città, si inserisce in perfetta sintonia con quanto già programmato dall’amministrazione per il periodo natalizio – continua Anghelone – anche in questo fine settimana eventi e intrattenimenti per grandi e piccoli, a cui si aggiunge l’occasione per essere partecipi e solidali con le finalità della ricerca scientifica a favore delle malattie genetiche».