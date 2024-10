Tempestilli: ‘Regole e professionalità. Basta fruttivendoli o macellai…’

Parole dirette, mirate e significative quelle pronunciate dal nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina. Antonio Tempestilli, del quale abbiamo già detto in altra pagina di giornale, ha le idee molto chiare su come impostare il suo lavoro per quella che sarà la nuova stagione dei giovani amaranto:

Leggi anche

“Si è data priorità alla prima squadra fino al momento, adesso c’è da investire sul settore giovanile e sul centro sportivo S. Agata, una struttura invidiabile. Le regole sono alla base di tutto, mettere regole e farle rispettare e per questo tante volte risulto anche antipatico ma non mi interessa. Se non ci riuscirò andrò via, nessun problema. In ogni settore giovanile la parte più importante è rappresentata dai tecnici.

Basta fruttivendoli o macellai, con tutto il rispetto per queste categorie, che fanno anche gli allenatori. Ci vogliono professionisti, qualità e mi impegnerò per questo, noi siamo la Reggina ed al S. Agata dobbiamo portare i ragazzi migliori. Parlerò con le scuole calcio“.