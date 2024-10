Lavori al Tempietto di Reggio, Falcomatà: ‘Nessuna revoca del finanziamento’

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ai microfoni di Citynow ha risposto in diretta durante la trasmissione Live Break sulla situazione della città. Passando dalle tematiche politiche alla carrellata di cantieri e incompiute presenti in città, l’attenzione del primo cittadino si soffermata sui lavori dell’area che dovrebbe ricongiungere il Lungomare Italo Falcomatà al Parco Lineare Sud.

Al tempietto infatti c’è un altro bel nodo da sciogliere, dopo la notizia che ha visto revocati 520 mila relativi ai lavori di riqualificazione.

Sul punto vuole fare chiarezza il sindaco Falcomatà:

“Anche qui è stata fatta un po’ di confusione. Quella è una determina dei nostri uffici: l’idea era di spostare parte di questo finanziamento su una linea di finanziamento più veloce, che era quella del REACT. Tecnicamente non era possibile quindi continueranno ad essere utilizzati sui Patti per il Sud e sul PON. Quindi non c’è nessuna revoca del finanziamento, semplicemente viene ritirata quella determina perchè tecnicamente non era possibile spostarli su quella linea di finanziamento più veloce”.