Tennis: le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. L’indiscrezione

La grande notizia viene lanciata dal quotidiano nazionale sportivo più importante, La Gazzetta dello Sport e per la città di Reggio Calabria è abbastanza per iniziare a sognare.

È in arrivo un evento storico per la nostra città: dopo le edizioni di Milano e i tre anni disputati a Gedda, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e scelgono proprio Reggio Calabria come la nuova casa.

Nella prima metà di dicembre 2026, il PalaCalafiore, il tempio dello sport cittadino con oltre 8.000 posti e lo storico Circolo Tennis Rocco Polimeni dovrebbero diventere il palcoscenico internazionale dove si sfideranno i migliori talenti Under 20 del tennis mondiale. I campioni di domani, coloro che potrebbero diventare i futuri numeri uno del ranking ATP, si contenderanno il titolo proprio sulle sponde dello Stretto.

Ma questo appuntamento rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: sarà una straordinaria leva di sviluppo economico, turistico e sociale per l’intero territorio.

Le Next Gen ATP Finals, inoltre, vengono trasmesse in diretta in tutto il mondo: Reggio Calabria avrà gli occhi del panorama internazionale puntati addosso, con un’occasione unica per una ulteriore valorizzazione dell’intero territorio. La presenza dei migliori giovani tennisti del pianeta alimenterà ulteriormente la passione per questa disciplina tra le nuove generazioni, incentivando la pratica sportiva, le iscrizioni ai circoli e la diffusione di stili di vita sani, cosa che già sta acccadendo grazie alle grandi imprese dei nostri tennisti italiani, su tutti il numero uno Sinner.

Reggio Calabria ha oggi l’opportunità di mostrare al mondo la propria capacità organizzativa, la sua naturale vocazione all’ospitalità e la bellezza straordinaria del suo territorio. Prepariamoci ad accogliere il futuro del tennis mondiale. Si attende soltanto l’ufficialità.