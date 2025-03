Falcomatà-Quartuccio, ci risiamo: ancora scintille. Ranieri presidente della VIII Commissione?

Rapporti tesi tra Falcomatà e Quartuccio, non gli unici del sindaco. Nuovo presidente per l’ottava commissione, Maria Ranieri l'opzione in pole position?

Deja-vù per l’amministrazione Falcomatà. Lo scorso agosto riportavamo di frizioni tra il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio e il sindaco Falcomatà, con Quartuccio vicino (secondo quanto raccolto) a rimettere la delega alla cultura.

Non chiari all’epoca i motivi delle scintille, probabilmente ricollegabili alla gestione degli eventi culturali in città e nell’area metropolitana. A distanza di 7 mesi, i rapporti tra i due tornano a non essere esattamente idilliaci.

Da qualche giorno infatti serpeggiano nuovamente rumors di malumori tra il sindaco Falcomatà e il consigliere metropolitano Quartuccio. Tra i motivi, non l’unico, che avrebbe causato frizioni tra i due, le recenti dimissioni di Quartuccio da presidente dell’ottava commissione Pari Opportunità.

Rispetto alle motivazioni che hanno portato alle dimissioni Quartuccio circa due settimane fa, sia ‘ragioni personali’ che alcune frizioni con la segreteria della commissione. Dimissioni che, filtra da Palazzo San Giorgio, non sarebbero state nè anticipate nè concordate con il primo cittadino.

La tempistica delle scelta inoltre avrebbe causato il disappunto del sindaco Falcomatà. Da pochi giorni infatti, era emersa la notizia (seppur datata di qualche mese) del patteggiamento di Quartuccio per la vicenda riguardante le false sottoscrizioni delle liste a Calanna alle elezioni comunali del 2020. Evitare di far collegare in modo potenziale le due situazioni come una dipendente dall’altra, e di conseguenza evitare (o quantomeno rimandare) di rimettere la carica di presidente dell’8a Commissione: sarebbe stata questa la preferenza di Falcomatà, naufragata dopo quanto deciso da Quartuccio.

Si capirà nei prossimi giorni se tra i due tornerà il sereno e in che modo, di sicuro non si tratta degli unici rapporti tesi tra Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro. Già abbondantemente raccontato delle frizioni tra Falcomatà e il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace e dell’imminente passaggio di Nino Zimbalatti al gruppo Misto, ci sarebbero altre situazioni in ebollizione e sulle quali i rumors si stanno addensando in questi giorni.

A proposito di rumors infine, riguardo la presidenza dell’ottava commissione lasciata vacante da Quartuccio, secondo quanto raccolto a raccogliere l’eredità potrebbe essere la consigliere comunale Maria Ranieri.

Ultima arrivata all’interno dell’Aula Battaglia, Maria Ranieri era entrata in consiglio comunale nel gennaio 2024, prendendo il posto tra i banchi della maggioranza lasciato vacante da Carmelo Romeo, nel frattempo diventato assessore.