Il Teramo, prossimo avversario della Reggina, eliminato dalla Coppa

Turno di metà settimana per il Teramo. L’incontro è quello di Coppa Italia al “Franchi” di Siena con in palio il passaggio ai Quarti di Finale di Coppa Italia di Serie C.

Ampio turnover per entrambe le formazioni con i senesi che si sono imposti con il risultato di 3-1.

Questi i calciatori scelti per la competizione:

TERAMO (4-3-2-1): 12 Valentini, 2 Florio, 5 Soprano, 18 Iotti, 6 Gega (62′ Tentardini); 21 Santoro, 28 Viero (67′ Arrigoni), 19 Bombagi (62′ Ilari); 10 Martignago, 14 Minelli (62′ Birligea); 24 Cianci (80′ Cappa).

A disp.: 1 Tomei, 22 Lewandowski, 7 Costa Ferreira, 9 Magnaghi, 29 Cancellotti, 31 Sciarretta.

All.: Tedino.