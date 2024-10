Teramo-Reggina: biglietti acquistati dai tifosi amaranto al momento

Viaggia in maniera spedita la prevendita per quello che riguarda il settore ospiti. Vogliono essere in tanti i tifosi amaranto al seguito della squadra, perchè insieme all’entusiasmo ritrovato c’è anche la necessità di stare vicini a Corazza e soci per un match delicatissimo e che potrebbe significare molto per il proseguo della stagione.

Fino al momento sono circa 270 i tagliandi staccati ma il numero è destinato a crescere ancora, tenuto conto che ci sarà tempo fino a domani sera alle 19.

Leggi anche