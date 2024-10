Teramo, Tedino: ‘Girone C duro, piazze calde e prestigiose’

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

Pazzesco il girone C della prossima serie C. Un concentrato di squadroni tutti insieme per un campionato che si preannuncia durissimo, avvincente e con tante compagini costruite per tentare la promozione diretta in serie B. Tra le squadre che ne rappresentano una novità, l’inserimento di Ternana e Teramo ed a tale proposito il tecnico della formazione abruzzese Bruno Tedino ha commentato:

“A prima vista, due gironi, il B ed il C, si presentano duri ed estremamente equilibrati. Nel nostro, in particolare, figurano piazze calde e prestigiose, come Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Reggina e Ternana su tutte, senza dimenticare eventuali sorprese ed outsider”.

fonte: teramocalcio.net

