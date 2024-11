Teresa Libri sulla questione Bronzi sollevata da Sgarbi

Trovo fuori luogo e del tutto infelice l’affermazione dell’Assessore di Urbino VITTORIO SGARBI.Spero che dall’alto della sua cultura e della sua competenza in fatto di Arte riveda i suoi pensieri a dir poco funesti.Tecnici ed esperti di tutto il mondo hanno sostenuto, dopo accurate analisi, l’impossibilità di far “viaggiare” i Bronzi di Riace.Perché dunque questo accanimento da parte sua, e non soltanto SUA, a volerli “togliere” anche se solo temporaneamente (?) al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria?I problemi e le piaghe sociali e culturali che la ‘ndrangheta causa al Sud sono ben altri!!!Non si possono e non si devono muovere i due guerrieri!E se invece di queste sue sortite, non sarebbe meglio se Sgarbi magari desse una mano a trovare una soluzione per lo sviluppo del turismo culturale del Sud?Argomento che finora, a causa dell’incapacità di chi aveva ed ha le deleghe di settore, è stato soltanto oggetto di passerelle, convegni, dispendio di denaro pubblico senza mai portare benefici a questa meravigliosa Terra che di Turismo e Cultura potrebbe vivere !!!