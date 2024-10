Il solito Bandecchi: ‘Per botta di c… siamo messi ancora in una situazione decente’

Terza vittoria consecutiva per la Ternana che sale a ridosso delle prime posizioni, in una classifica che come spesso accade in serie B è molto corta. Dopo sette giornate i bilanci non possono che essere approssimativi ed è su questo aspetto che il presidente Stefano Bandecchi ha ironizzato sul proprio profilo Instagram, così come riportano i colleghi di ternananews.it:

Leggi anche

Classifica di B totalmente falsa