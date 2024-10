Ternana, Bandecchi: ‘Tradito a metà strada. Faremo i play off’

“Il campionato di calcio di serie C? Lasciamo perdere se entro in questo argomento potrei dire qualcosa di particolare. Certo però una cosa la devo dire: come si fa ad aiutare qualcuno se poi quel qualcuno ti tradisce a metà strada? Ti vengono idee strane, quantomeno che hai sbagliato ad aiutarlo. Confido nel fatto che faremo i playoff in maniera regolare, certo li perderemo ma almeno ci siamo tolti la sete, avremo fatto quello che è giusto”.

Poi una dichiarazione al Corriere dell’Umbria: “Gli avvocati sono pronti, gli spareggi in sicurezza si possono fare. Certo, servono 90 mila euro, ma chi non li ha resti a casa. Quando si giocheranno? Luglio o agosto non mi interessa, basta che si fanno. La Lega ha già sbagliato una volta con me”.