Lo sfogo di Bandecchi: ‘La Ternana può fare solo un campionato decente’. E spiega perchè

Il massimo dirigente non le manda a dire, come al suo solito. Problema strutture

In testa all’ambizioso presidente della Ternana Stefano Bandecchi, insieme agli obiettivi sportivi, ci sono anche quelli strutturali come il rifacimento dello Stadio Libero Liberati, la realizzazione di una clinica medica e il centro sportivo della Ternana. Il tempo passa e nulla si muove ed il massimo dirigente attraverso il solito video su Instagram ha manifestato il suo pensiero.

Il centro sportivo lo faremo altrove

“A maggio abbiamo fatto una dimostrazione d’interesse. Siamo arrivati a Novembre e non abbiamo risolto ancora niente. Mi sa che il centro sportivo della Ternana lo andiamo a fare a Livorno, a Pisa, assurdo. Niente devo dire ai tifosi della Ternana che non avremo nemmeno il centro sportivo. La Ternana può solo tentare di fare un campionato decente. Tre anni, uno sta passando e a me ne rimangono due”.