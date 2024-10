Ternana, Bandecchi: ‘Non mi faccio mettere i piedi in testa da chi non stimo’

A Terni è tornato un pizzico di tranquillità grazie al successo ultimo ottenuto dalla squadra di Lucarelli contro il forte Bari. Ma dal punto di vista societario le polemiche non si placano con lo stesso Bandecchi che ribadisce il proprio pensiero su una parte della tifoseria, rispondendo ad un tifoso: “Caro Faustini, mi dispiace crearle malumore e mi dispiace deluderla, glielo dico con stima e affetto, ma tra me e una parte della tifoseria della Ternana si è creata una frattura insanabile per me e non ho nemmeno piacere a stare nello stesso stadio con loro. Purtroppo io sono un rivoluzionario Popolare Alternativo, non mi faccio mettere i piedi in testa da chi non stimo e non sono dedito né alla pace né al perdono. Non chiederò mai scusa e non desidero nemmeno che gli altri facciano questo sforzo che resterebbe inascoltato e quindi inutile. Cosa diversa sono i Ternani con i quali non ho litigato e che io per primo ho rispettato”.