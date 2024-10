Ternana, DS Leone: ‘Non cambierei i miei giocatori con quelli di Reggina e Bari’

Reggina in testa alla classifica, le inseguitrici a dieci punti, la Ternana una delle compagini favorite per la vittoria finale, addirittura a dodici. A bocce ferme l’analisi del DS Luca Leone a Il Messaggero, intervista ripresa dai colleghi di calciofere.it:

“Questa la squadra che volevo e con questi giocatori voglio arrivare in serie B. Non li cambierei con nessuno di quelli di Bari o Reggina. Ad oggi nessuno è venuto a chiedermi di essere ceduto. Magari capiterà, ma non voglio malumori perchè chi sta nella Ternana deve sentirsi un privilegiato e questo comporta una grande responsabilità, verso i tifosi e verso la società.

Abbiamo sbagliato quelle due-tre partite al Liberati, le sconfitte portano dietro delle scorie, ma la palla che esce dopo il palo piuttosto che entrare in porta o magari un rigore sbagliato non possono cambiare il giudizio di sei mesi di lavoro. La squadra è ripartita dopo un’annata complicata facendo leva sullo spirito di rivalsa. Qualcosa in più si poteva fare sicuramente, ma nessuno ci ha surclassato, non siamo inferiori alle altre e possiamo giocarci le nostre carte.

Margini di errore, purtroppo, non ne abbiamo, non dobbiamo più perdere una partita. Nessuno è invincibile, ma il nostro obiettivo deve essere quello. Potevamo avere 6-7 punti in più, bastava vincere o magari non perdere. E’ una vecchia regola del calcio. Ma non ci manca niente per lottare con le pretendenti alla promozione”.

