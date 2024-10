Ternana: in sei si allenano a parte e caos esclusioni dalla lista Over

“Con l’arrivo di Luka Bogdan nelle ultime ore di calciomercato, la Ternana dovrà escludere tre calciatori dalla lista over da presentare alla Lega in queste ore. I primi due indiziati – come riporta Il Messaggero – potrebbero essere il difensore Diakitè e il portiere Casadei mentre per il terzo posto in lizza ci sono Kontek, Boben, Furlan e Peralta”. Lo riportano i colleghi di tuttoB.com.

