Verso Ternana-Reggina: sono sei i rossoverdi che si allenano a parte

“Proseguono sul sintetico del Giorgio Taddei gli allenamenti della Ternana che sabato prossimo affronterà al Libero Liberati la Reggina (fischio d’inizio alle ore 14.00).

Dopo l’attivazione collettiva per i rossoverdi lavori di mobilità e coordinazione con ostacoli alti seguiti da attivazione tecnica e seduta tecnico-tattica.

Hanno svolto lavoro personalizzato in campo Mazza, Ndir, Martella, Proietti, Kontek e Capanni.

Domani le Fere lavoreranno all’antistadio a partire dalle 14.00″.

fonte: ternanacalcio.com

Come annunciato più volte dal presidente Bandecchi, mercato di riparazione senza particolari sussulti ed un solo colpo in entrata di rilievo, con l’arrivo del difensore centrale Bogdan. Due i movimenti in uscita non rilevanti.