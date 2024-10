Ternana, Lucarelli: ‘Reggina avversario complicato. Viaggia a ritmi importanti’

Mister Lucarelli ha parlato alla vigilia di Reggina-Ternana. Tanti gli argomenti trattati, questo il passaggio ripresa da ternananews.it che riguarda la squadra amaranto:

Reggina squadra importante

“Parliamo di una squadra che viaggia a ritmi importanti. E’ rimasta in gran parte l’intelaiatura dell’altro anno. E’ arrivato Aglietti che l’anno scorso in un momento di difficoltà a Chievo, ha saputo mantenere alta l’attenzione. Esprimono un gioco di squadra gradevole, possono far male. E’ simile ma non uguale ai nostri concetti. Tengono gli esterni d’attacco molto stretti, vengono a giocare nello stretto. Sarà una partita come tutte, quest’anno difficile, decisa dagli episodi. Bisognerà vedere anche le condizioni del campo. Sicuramente avversario molto complicato”.