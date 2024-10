Ternana-Reggina, Inzaghi: ‘Serviva più ferocia ma non meritavamo la sconfitta’

Dopo la grande prestazione contro la Spal una Reggina che si è svegliata solo nei minuti di recupero, perde sul campo della Ternana. Ai padroni di casa basta la magia di Partipilo, Inzaghi nella ripresa inserisce diversi giocatori offensivi ma non basta per ottenere il pareggio.

Le parole di mister Inzaghi al termine della gara, raccolte dai microfoni di Antenna Febea.

“Abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Fabbian per passare in vantaggio, poi dopo il gol della Ternana nella ripresa abbiamo avuto numerose possibilità per pareggiare ma non siamo riusciti a concretizzare. La squadra mi è piaciuta, non dovevamo montarci la testa prima ma credo che non meritassimo la sconfitta.

Ci è mancato un pizzico di fortuna ma serviva anche un pò di ferocia in alcune occasioni, ma siamo all’inizio e ci sta. Ho inserito diversi attaccanti perchè facevamo molti cross, abbiamo avuto possibilità ma non c’è andato bene nulla. La Ternana ha fatto la sua partita, noi nel primo tempo dovevamo avere più ferocia e sfruttare l’occasione con Fabbian. Il campo era secco, non era facile giocare su questo terreno ma valeva per entrambe le squadre, non cerchiamo scuse. Finalmente la prossima settimana giocheremo al Granilo, speriamo in uno stadio pieno e regalare ai nostri tifosi una vittoria”.