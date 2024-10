Ternana-Reggina: la probabile formazione rossoverde. Tanti nomi importanti

Una battuta d’arresto in casa contro il Monopoli, poi solo vittorie fino al momento per la Ternana di mister Gallo. Una compagine che già nella passata stagione aveva costruito un organico per puntare alla vittoria e quest’anno spostato di girone, ulteriormente rinforzato da nuovi innesti. Si contano all’interno della rosa giocatori che per tanti anni hanno militato in campionati di categoria superiore e di grande esperienza. Questo il possibile schieramento contro la Reggina:

TERNANA: Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Paghera (Defendi), Palumbo, Salzano; Furlan; Partipilo, Marilungo (Vantaggiato). Allenatore: Gallo

